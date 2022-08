La reflexión de Carla Jara tras contagiarse de COVID-19: “Nunca me imaginé que me daría tan fuerte”

Carla Jara informó este lunes que se mantuvo alejada de las redes sociales debido a un reciente contagio de COVID-19, que la mantuvo en cama por varios días.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una imagen junto a un extenso mensaje. “Esta no es la foto que quería publicar para partir el mes de mi cumpleaños y el mes de los gatos que tanto me gusta, pero lamentablemente el COVID-19 llegó a mi casa y nos agarró bien fuerte“, partió diciendo.

“Si el bicho tiene síntomas, yo los tuve todos, ¡pero todos! Hoy me siento mejor y salí a la terraza a tomar un poco de aire y despejar la cabeza, porque pucha que da miedo. Hace que uno piense tanta tontera, la fiebre me tenía mal y el dolor de cabeza y tos no me dejaban dormir”, detalló.

En ese sentido, reconoció que “nunca me imaginé que me daría tan fuerte y ahí me cuestiono, ¿qué tan efectivas son las vacunas? Sólo te ayudan para no llegar a la clínica, aunque estuve a punto, pero una doctora en línea me estuvo ayudando”.

Luego de atravesar por esta situación, Jara cuestionó el proceso de inoculación vigente en el país. “No sé, ahora quieren obligarnos a una quinta dosis, ¿para qué? ¿Para que nuestro sistema inmune se vea más afectado? Ufff complicado”, apuntó.

“Me da lata y rabia que obliguen a un país entero a vacunarse, que no puedes moverte libremente si no tienes el Pase de Movilidad, y finalmente vacunada igual te enfermas y contagias a otros, entonces, ¿en que nos ayuda?”, cerró.

La publicación, que acumula más de 2.600 “Me gusta”, generó opiniones divididas entre sus seguidores. Si bien la mayoría le envió mensajes de aliento, otros criticaron sus cuestionamientos a las vacunas. “Avisa si necesitas algo. Ánimo, no pienses en tonteras, eso no ayuda”, escribió la actriz Renata Bravo.