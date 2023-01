“Me perdonaron y he perdonado”: La sincera reflexión de Coté López sobre la infidelidad

La influencer María José López se ha caracterizado por mantener una cercana interacción con sus seguidores en redes sociales. Durante este miércoles, a través de su cuenta de Instagram, contestó una serie de dudas de los usuarios.

Por medio de la clásica bandeja de preguntas, la esposa del ex futbolista Luis “Mago” Jiménez respondió a una persona que preguntó “¿perdonarías una infidelidad? Me engañaron, no sé qué hacer”.

Ante esto, la empresaria afirmó que “me perdonaron y he perdonado infidelidad. Lo más fácil y empoderado sería decirte ‘no jamás’. Pero la verdad hay que ver el por qué, en qué circunstancias“.

“Obvio si me engañaba más de una vez con la misma mujer seguramente no lo hubiera perdonado, porque hubiese significado que le gustó o que tenía una relación”, agregó.

En ese sentido, López aclaró que “no justifico ninguna infidelidad, ¡ojo! Pero es súper simple para las personas decir ‘no, no lo perdones’, pero hay que estar en los pantalones“.

“Yo siempre creo que uno tiene que hacer lo que le haga feliz, así que instaamiga: si tu corazón dice que se merece una oportunidad, que lo superarán y serán aún más felices juntos, entonces ¡hazlo!“, añadió.

Finalmente, recalcó que “una ‘segunda oportunidad está OK’. Una tercera es no quererte y respetarte”.

Revisa la respuesta de Coté López acá: