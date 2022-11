La reflexión de Karol Lucero tras funas durante el estallido social: “¿Quiénes somos para cancelar a alguien?”

Una potente reflexión fue la que realizó Karol Lucero durante un homenaje que recibió por parte de la Fundación Talentoso, misma con la que colabora desde hace diez años.

En la ceremonia, cuyo objetivo era recaudar fondos, el comunicador fue premiado por su aporte que se arrastra desde hace más de una década. Allí aprovechó de hablar sobre algunos episodios que han ocurrido en su vida en el último tiempo, como las “funas” que vivió durante el 2019.

“Desde el estallido social a fines del 2019 me tocó vivir situaciones muy difíciles“, comenzó relatando el influencer. “Una de ellas, fue alejarme temporalmente de las cosas que más me apasionan, las comunicaciones”, especificó.

En ese sentido, Lucero reveló que su vínculo con la fundación comenzó en 2012, cuando un estudiante lo buscó afuera de un programa para pedirle que animara un festival de talentos con fines solidarios.

Contó que en ese momento no dudó en aceptar y así fue viendo cómo la iniciativa crecía con el paso del tiempo. Sin embargo, en el marco del estallido social recordó que vivió una compleja situación que lo obligó a mantenerse al margen del evento.

“Debí dar un paso al lado”

“Después del estallido y, en plena pandemia, ese mismo joven y director de la fundación, me comunica que los auspiciadores, debido a las ‘funas’, ya no quieren que sea parte del festival“, explicó el ex conductor de televisión.

Debido a ello, pese a cuestionar el origen de la insólita petición, decidió dar un un paso al costado por el “bien común” del festival. “Me pareció injusto”, agregó.

Ahora, a cuatro años de lo ocurrido, el ex chico Yingo fue reconocido por su constante colaboración al organismo e hizo un especial llamado para prevenir y combatir el bullying.

“No juzguen a una persona sin una condena”, advirtió. “¿Quiénes somos para cancelar a alguien por redes sociales? Basta de bullying y ciberacoso”, reflexionó el animador.

Revisa parte de su discurso a continuación: