La emotiva reflexión de Laura de la Fuente por cicatriz tras disparo en encerrona: “No es algo que quiero tapar”

A poco más de un año desde la violenta encerrona que sufrió en compañía de su padre en Lo Barnechea, Laura de la Fuente vive un nuevo presente desde que entró a la universidad.

Así lo reveló en una reciente entrevista, donde habló sobre lo que han significado los últimos meses de su vida, en los cuales también enfrentó el distanciamiento de sus padres a raíz de un supuesto episodio de infidelidad.

“Me fue bastante mejor de lo que esperaba en la PAES, me fue bien. De chica tenía un bichito por algo comercial, le vendía cosas a mis vecinos, jajaja. Postulé a la U que quería, quedé y estoy muy feliz“, contó en Las Últimas Noticias sobre su ingreso a la carrera de Ingeniería Comercial.

En ese sentido, aseguró que “ha sido un primer mes intenso, es un cambio de lo que es el colegio”, junto con añadir que “me entretengo mucho, he conocido gente nueva, es un paso más al mundo adulto”, reflexionó.

Las secuelas de la balacera

Por otro lado, la hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro entregó detalles de lo que fue su recuperación luego del impacto de bala que recibió en sus piernas durante la encerrona que sufrió en marzo del 2022.

Luego del traumático hecho, la universitaria asistió durante varias semanas a intensas sesiones de recuperación y kinesiología, gracias a la cual logró volver a caminar y retomar su vida.

“Tengo algunas zonas insensibles y cosas puntuales que no me impiden nada”, explicó en el medio. “Me quedan las cicatrices, que lamentablemente no se notan tanto”, lanzó, justo antes de explicar el motivo de su lamento.

“Digo lamentablemente porque no es algo que quiero tapar, es un episodio que me hizo más fuerte física y emocionalmente porque siento que me creció el corazón, porque me sentí capaz y acompañada“, concluyó.