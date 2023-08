“Yo sería hetero para que ella me quiera”: La profunda reflexión de Vivi sobre la relación con su madre

En una profunda conversación en horas de la madrugada de este martes, Vivi le confesó a sus compañeras en Gran Hermano Chile cómo fue el momento en que le comentó a su familia que es bisexual.

Mientras hablaba con Trini, Fran, Alessia y Skarleth, la profesora de Educación Física expresó que su madre es una mujer “conservadora” y que no le contó sobre su orientación sexual antes de ingresar a la casa estudio.

“Siempre pienso por ella… ni siquiera pienso por mí”, comentó. “Me meto en la mente de mi mamá y digo ‘eso no lo haría mi hija’, por eso a veces como que me lanzo y después me retracto”, explicó.

“Me sacó de la herencia, se avergüenza de mí y todo”, añadió. “Tal vez sí está decepcionada de que sea bisexual… pero después dije ‘no, no puedo pensar tan negativo'”, reflexionó.

En ese sentido, expresó que “yo pensé en contarle a mi mamá antes de entrar, pero sentía que era injusto contarle e irme”.

“Lo que piense ella es mi todo…. onda, si ella me dice como ‘tu tienes que ser hetero’. Yo sería hetero para que ella me quiera”, expresó.

Te podría interesar: