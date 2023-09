Repechaje en Gran Hermano: Estas son las reglas para que jugadores elijan quién reingresará a la casa

En la última jornada estelar de Gran Hermano, Diana Bolocco comunicó dos importantes noticias: El próximo domingo no tendremos eliminado y cómo se llevará a cabo el repechaje.

Tras una pequeña intervención de Ignacia Michelson, quien pidió que reingresen hombres solteros al reality, la animadora informó que esa decisión está en manos de los actuales miembros de la casa.

¿Cómo funcionará el repechaje de Gran Hermano?

Según informó la conductora del reality más famoso del mundo, los jugadores que permanecen en la casa “tendrán votos” decisivos en todo el proceso.

Pese a que la decisión dependerá de ellos, hasta que no reingresen los ex jugadores, los actuales jugadores no podrán revelar a quién entregaron su voto.

En caso de que uno de los jugadores de Gran Hermano revele a quien entregó su voto, recibirá una sanción ejemplar del dueño de la casa.

Eso sí, esto no anulará su opción, ya que podría ser tomado como un castigo para los ex jugadores del reality.

¿Quién debería reingresar a la casa más famosa del mundo?

