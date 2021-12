Un emotivo reencuentro realizaron los flamantes protagonistas de una de las sagas más populares del último tiempo: Harry Potter.

Harry Potter, Hermione Grager y Ron Weasley volvieron a Hogwarts en el marco de la reunión del 20 aniversario de la saga, escrita por J.K. Rowling, que encantó a grandes y chicos con las aventuras del mago que debe vencer a Voldemort.

A través de las redes sociales de HBO Max se publicó la fotografía de la reunión entre Daniel Radcliffe (Harry), Emma Watson (Hermione) y Rupert Grint (Ron), quienes aparecen conversando dentro de una de las salas de Hogwarts.

“Como si nunca se fueran”, se lee en la descripción de la fotografía que volvió locos a los fanáticos del total de las ocho películas que se rodaron entre 2001 y 2011.

“20 años del aniversario de Harry Potter: #ReturnToHogwarts (regreso a Hogwarts) se estrena el día de año nuevo en HBO Max”, continúa el anuncio en la red social.

Like they never left. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts premieres New Year's Day on HBO Max. pic.twitter.com/6MBjWTjJbc

Este reencuentro se debe a que el próximo 1 de enero de 2022 la plataforma de streaming estrenará la esperada reunión con los actores de la película, entre ellos, Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Tom Felton, entre otros.

The invitation you've been waiting for has arrived. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts is coming to HBO Max on New Year's Day. pic.twitter.com/kttDL0QCOP

— HBO Max (@hbomax) December 6, 2021