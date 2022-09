El regreso de un clásico de Halloween: ¿Qué se sabe sobre Hocus Pocus 2 y cuándo es su estreno?

(EFE) – Las hermanas Sanderson regresan 29 años después con Hocus Pocus 2, una secuela repleta de nostalgia, fantasía y humor en cuyo reparto vuelven a coincidir Sarah Jessica Parker, Bette Midler y Kathy Najimy interpretando a las famosas brujas de Salem.

“Estamos de vuelta, brujas”, rezaba el adelanto de este filme que se estrena este viernes a través de la plataforma de streaming Disney+.

Los seguidores de las hermanas Winnie, Mary y Sarah disfrutarán de esta segunda parte que cautivará a los más pequeños, pero también a los adultos con repetidas referencias a la cinta original.

La primera entrega se basaba en el hechizo de las hermanas contra una niña para quedarse con su juventud y su belleza en busca de la inmortalidad, pero finalmente fueron derrotadas y enviadas al infierno.

¿Cuál es su trama?

Ahora, la vela de flama negra se ha vuelto a encender y las brujas buscan venganza, mientras tres estudiantes de secundaria intentan poner fin a sus maléficos planes antes de que llegue la víspera de Halloween.

La película aporta un sinfín de situaciones cómicas a través de las que se conocerá también cómo son las relaciones personales entre la hermana mayor, Winifred “Winnie” Sanderson (Bette Midler); la mediana, Sarah (Sarah Jessica Parker); y la menor de ellas, Mary Sanderson (Kathy Najimy).

La nueva versión reúne a las actrices Whitney Peak (Gossip Girl), Lilia Buckingham (Dirt) y a Belissa Escobedo (American Horror Stories) para encarnar a estas estudiantes que dejan momentos muy divertidos.

“Una experiencia increíble, estábamos muy nerviosas después de haber visto tantas veces la primera película y poder estar ahora con esas actrices magníficas”, explicó la intérprete hispana Belissa Escobedo en una entrevista con Efe previa al estreno.

Por otra parte, Escobedo resaltó que la estética de este filme “cuenta con unos tonos azulados y morados que desprenden unas sensaciones muy diferentes” a la original.

“Además, es muy consistente en la manera que tiene de tratar las relaciones entre sus protagonistas, es mucho más profunda en ese sentido”, afirmó Peak.

El resto del elenco de Hocus Pocus 2 lo conforman Sam Richardson (The Tomorrow War), Doug Jones (The Shape of Water), Hannah Waddingham (Ted Lasso), Froyan Gutiérrez (Teen Wolf) y Tony Hale (Veep).