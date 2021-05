Este viernes se estrenó en plataformas digitales Soy un aprendiz, el más reciente disco solista de Ángelo Pierattini, ex vocalista y músico de Weichafe.

Durante su estadía en México, el artista comenzó a crear manera espontánea y recogiendo las experiencias este nuevo álbum que llega después de tres años de trabajo.

Tal como lo indica su título, la placa presenta un punto de vista en que Pierattini valora el aprendizaje que da la vida, lo cual se plasma en nueve tracks, que atraviesan distintos sonidos que van desde el folclore hasta el rock.

“Es un disco que relata una pérdida, y lo importante que es estar desde el punto de vista del aprendizaje. Como ser humano, para llevar adelante todos los dolores que esta vida nos conlleva”, explica el músico.

Lee también: Camila Moreno sorprende con Ximena Sariñana y Lido Pimienta en su nueva canción “Déjame”

Además, detalló que “cada una de las canciones relata, tanto en la letra como en la música, este estado de ánimo. Es un disco que a pesar de que habla de cosas que pueden sonar tristes, también está escrito para abrazar la vida como una enseñanza diaria”.

Este largaduración fue producido por el premiado ingeniero Pablo Stipicic, cuyo trabajo logró imprimir un sonido característico para esta etapa creativa de Angelo, que se llena de nuevos aires y frescas sensaciones.

Dueto con Palmenia Pizarro

Angelo Pierattini se dio el gusto de invitar a Palmenia Pizarro, figura fundamental del canto popular chileno, a interpretar una de sus composiciones, titulada Subiré a lo alto.

Tras un tiempo alejada de las grabaciones de estudio, la voz de Cariño Malo regresó haciendo gala de su profunda y certera manera de interpretar.

“La canción me encantó, me encantó la música, la letra y el acompañamiento también; el ritmo que le dieron. Me motivó grabar con Ángelo, porque canta muy bien, me gustó su voz y junta muy bien con la mía. Tuvimos una conexión muy linda. Es muy linda la canción, así que dense el gusto de escucharlo, la satisfacción de oírlo, de apreciarlo”, reflexionó Palmenia.

Por su parte, Pierattini comenta: “Es un regalo tenerla, una voz inconfundible, llena de historia y lucha. La admiro muchísimo y tuvimos la oportunidad de escuchar sus bellísimas historias. Este disco no dejó en ningún momento de ser un aprendizaje profundo. Palmenia imprimió un sentimiento tan profundo en la canción, que lloro cada vez que la escucho, me atraviesa el alma”.

Además de Pizarro, el sexto álbum del artista cuenta con una larga lista de colaboradores, quienes aportaron en la instrumentalización y voces, entre ellos Ismael Oddó (Quilapayún), Tocori Berru (Bloque Depresivo), Pablo Ilabaca, Gonzalo Fouere (Santaferia), Cancamusa, Diego Lorenzini, Vicente Cifuentes, Pablo Jara (Yorka, Banda Volante) y Felipe Salas (Como Asesinar a Felipes).

El dueto entre Angelo y Palmania cuenta con un videoclip que fue grabado en Isla Negra y realizado por la dupla de Nino Aguilera y Mario Benavente (Húmedo Cine), responsables de diversas piezas musicales y del premiado documental Gepe y Margot Loyola: Folclor Imaginario.