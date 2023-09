¿El regreso de Popín? Pablo Zamora reaparece con Kurt Carrera en misterioso video y enciende teorías

Kurt Carrera sorprendió a sus seguidores al compartir un esperado reencuentro con Pablo Zamora, con quien formó icónicas duplas humorísticas como “Los hermanos sin dolor” y Salomón & Tutu Tutu.

Esta reunión se gestó en medio del fenómeno en redes sociales del personaje “Popín”, interpretado por Zamora y que se ha viralizado en el último tiempo por sus deslenguadas frases y dinámicas.

A través de un video compartido en Instagram, se observa a Pablo interactuando con Carrera en una suerte de sketch. “Acabo de tomar un Uber y no me van a creer. Me encuentro con el señor Kurt Carrera”, partió señalando.

“Tienes que colocarte el cinturón de seguridad, es importante”, agregó después el comediante, quien últimamente se ha dedicado a realizar charlas motivacionales para empresas.

“Qué sorpresa que estés de Uber, ¿te ha ido bien en lo tuyo?”, preguntó Zamora, a lo que Kurt respondió: “Sí, me ha ido increíblemente. He estado ahí, sobreviviendo como cualquier chileno en la vida”.

El posible regreso de Popín

Sin embargo, hubo una interacción que llamó más la atención de los usuarios. Y es que el hombre detrás de Tutu Tutu comentó “oye, Popín la está llevando”, recibiendo una escueta respuesta: “¿Popín?, sí algo me han contado”.

Cabe mencionar que en los últimos días se ha dado a conocer las intenciones de Pablo Zamora para volver a encarnar al icónico personaje humorístico. Esto, luego de unas misteriosas respuestas en su cuenta LinkedIn.

En una reciente publicación, Zamora compartió una imagen de una charla motivacional disfrazado de Salomón, de la dupla Salomón & Tutu.

Ante esto, un usuario de la red social comentó “faltan las charlas motivacionales de Popin”. Luego, el comediante se desató una ola reacciones tras responder con la frase “se viene”.

