Este viernes Netflix dio a conocer cómo se verá la Reina Isabel II en las últimas temporadas de “The Crown”, la exitosa serie de ficción que trata la historia del apogeo de la realeza británica.

Con una publicación en sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter, se reveló la primera imagen de la actriz británica Imelda Staunton (65) como la monarca, quien la personificará en las temporadas 5 y 6 de la producción original de la plataforma.

De esta manera, la actual reina habrá pasado por Claire Foy, la ganadora del Oscar, Olivia Colman, y ahora por quien interpretó a la malvada “Dolores Umbrindge” en la saga de “Harry Potter”.

La imagen oficial de Imelda Staunton como la Reina Isabell II en “The Crown” hizo estallar las redes sociales y rápidamente dio la vuelta al mundo, acumulando miles de me gusta.

Además de Stauton, la producción también tendrá a otros actores que reemplazarán a los anteriores, quienes serán Jonathan Pryce (príncipe Felipe), Lesley Manville (princesa Margarita), Elizabeth Debicki (Diana) y Dominic West (Carlos).

Peter Morgan, el dramaturgo y guinoista de la serie, señaló que en esta últimas temporadas no se tocarán los hechos mas actuales que le han ocurrido a la realiza británica ya que tiene una regla de no escribir sobre los más recientes.

Por su parte, los fanáticos de la producción tendrán que esperar hasta 2022 para las temporadas 5 y 6 debido a que se esperará el resultado de las 24 nominaciones que tiene a los Emmy, ceremonia que se llevará a cabo en septiembre.

Finalmente, según la información que se maneja hasta ahora, el final de “The Crown” mostrará el último pedazo del matrimonio entre la princesa Diana y el príncipe Carlos antes de que se divorciaran en 1996.

Mira aquí cómo lucirá Imelda Staunton como la Reina Isabel II:

An early glimpse of our new Queen Elizabeth II, Imelda Staunton. pic.twitter.com/ZeMSA1hDnv

— The Crown (@TheCrownNetflix) July 30, 2021