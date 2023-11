Del voto de silencio a la mermelada: La relación “amor-odio” de Pincoya con la voz de Gran Hermano Chile

Desde sus primeros minutos en la casa de Gran Hermano, Jennifer Galvarini, mejor conocida como Pincoya, se hizo notar por su carácter fuerte y personalidad carismática, potenciada especialmente por su gran sentido del humor.

Fue esa faceta chispeante y graciosa la que le valió formar un especial lazo con el ojo que todo lo ve, en donde a lo largo de los casi seis meses de encierro fueron cultivando una intensa relación de amor y odio.

Y es que un principio Gran Hermano logró conquistar a Pincoya con su voz, sin embargo eso no siempre fue suficiente para mantener contenta a la chilota, quien de cariño lo apodó “El hombre”.

Los momentos más graciosos de Pincoya y Gran Hermano

Voto de silencio

Pincoya se rebeló ante Gran Hermano y tras enojarse porque le negó una petición, llegó a un acuerdo con “El hombre” a cambio de un voto de silencio. Para eso, Jennifer tuvo que estar en silencio durante gran parte del día, y luego consiguió cobertura de chocolate, un molde y una manteca vegetal a cambio.



Pidió su salida por culpa de Tina Turner

Una de las primeras peleas que Pincoya tuvo con Gran Hermano fue en la tercera semana de juego, cuando durante la fiesta de karaoke, le tocó personificar a Tina Turner. El problema fue que ella no conocía a la cantante y se molestó al punto de querer renunciar.

“Quiero arreglar mi salida. Estuve en un rincón toda la noche… Hay cosas que no me gustan, yo siento que no hay igualdad para todos. La ropa que me han pasado es la más fea de toda la fiesta y la música que me colocaron, fome. No quise cantarla y bailarla porque no conozco a la cantante”, reclamó.

Pero todo el momento de tensión se transformó en risas cuando el ojo que todo lo ve le explicó quién era la artista y la jugadora selló todo con “un beso en la trompa” para Turner.

Pincoya se escondió de Gran Hermano

Para seguir con las travesuras, la mujer un día decidió poner a prueba la capacidad de vigilancia de las cámaras de la casa más famosa del mundo, y le jugó una broma a Gran Hermano escondiéndose de él por varios minutos.

“Me está vigilando pero no me encuentra porque piensa que estoy escondida ahí”, explicó mientras se escondía con la ayuda de Raimundo.

Le hizo mermelada

Luego de algunos días de tensión con Gran Hermano, la jugadora tuvo un noble gesto para sorprender y amistarse nuevamente con el ente omnisciente de la casa. Para eso se unió a Federico Ferrell y juntos prepararon mermelada que le dejaron en el box de intercambio.

“Esto es para ti, con mucho amor y cariño. Es un regalo a Gran Hermano para que pruebe mi mano, que no todo lo mío es malo, tengo cosas muy dulces que entregar”, dijo Galvarini.

