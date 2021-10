El pasado domingo 3 de octubre, el periodista Ítalo Passalacqua habría cumplido 74 años de vida. En ese contexto, Patricio Herrera, quien firmó un Acuerdo de Unión Civil con el crítico de espectáculos en 2015, visitó el Cementerio General para recordar a su esposo.

“Ítalo en esta familia era el guaripola. Sin él me siento perdido. Han pasado tres años de su muerte, pero no he logrado estabilizarme”, comentó Herrera en conversación con LUN.

Pese a que han pasado tres años del fallecimiento del comunicador, Patricio confesó que “a mí me falta vivir el duelo. Desde que se fue no he llorado, no me sale y estoy complicado con eso”.

Por estos días, la pareja de Passalacqua se encuentra solamente acompañado de Giacomo, el único perro que sobrevive de los cinco que tenían al momento de la muerte del ex panelista de SQP. Sobre lo que más extraña de su esposo, señaló que “todo”.

Lee también: “No se supera nunca”: La tristeza de Horacio Saavedra desde que murió su hijo hace 15 años

“Los pocos momentos que teníamos juntos porque él trabajaba 16 horas todos los días. Teníamos un rito; después de SQP y antes de las películas de las 15 horas, tomábamos desayuno junto con los perros“, aseveró.

En la misma línea, Herrera afirmó que “extraño ver películas porque Ítalo tenía una opinión muy fuerte y quería que todos pensaran como él. El 26 de septiembre lo eché mucho de menos porque Colo Colo le volvió a ganar a la U y yo soy ‘chuncho’. Él era de la Católica. Me habría ‘palanqueado’ toda la semana: ‘Otra vez perdieron'”.

Cabe mencionar que el crítico de espectáculos tuvo un accidente de tránsito en 2015, que lo tuvo con movilidad reducida hasta el día de su muerte. Durante todo el proceso de rehabilitación, Patricio lo apoyó y tuvo que aprender de una kinesióloga cosas básicas para cuidarlo.

“En el día tenía que supervisarlo y llevarlo a terapia, manejar, darle los remedios. En una entrevista que dio a Primer Plano, tras salir de la clínica, Ítalo reconoció que ‘yo no sé si hubiera actuado como ha actuado Pato’. Con esa frase me hizo sentir que no me equivoqué tanto como pensaba”, reflexionó.