Renata Bravo contó cambio en su vida y terminó besando a Julian Elfenbein en Podemos Hablar

Renata Bravo reveló los cambios que decidió implementar en su vida amorosa tras cumplir 49 años en un nuevo capítulo de Podemos Hablar y terminó besándose apasionadamente con Julián Elfenbein.

En el capítulo, que se emitirá este viernes a las 22:30 horas, la actriz contará una anécdota amorosa que decidió recrear con Julián, quien estará a cargo de la conducción.

El apasionado beso

Bravo estuvo invitada al programa en compañía de Américo, Leo Rey y Javiera Contador, a quienes les confesó que recién cumplidos sus 49 años decidió atreverse a cambiar ciertos aspectos de su vida amorosa, como tomar la iniciativa y pedir un beso a un hombre que le atraiga.

“Creo que estoy en mi mejor momento de la vida, no se me nota, pero así lo siento yo, por lo menos. Cumplí 49 años en septiembre y sentí que me había perdido un poco de mi esencia y dije: ‘Me voy a atrever a hacer cosas que nunca en la vida me he atrevido’, señaló Renata.

En esa misma línea, agregó: “Por ejemplo, a pedirle un beso a un hombre cuando tengo ganas de besarlo ¡Chúpate esa! Ese beso fue con ‘tuti’, con lengua”.

La actriz decidió recrear la particular escena en compañía de Julián, quien tomó el papel del hombre involucrado en la historia y terminaron besándose apasionadamente frente a la cámara, lo que sacó los aplausos de sus compañeros.

