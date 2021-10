Este viernes por la noche se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, estelar de Chilevisión. En este episodio cargado al humor, los invitados fueron Pamela Leiva, Álvaro Salas, Dino Gordillo, Felipe Izquierdo y Renata Bravo, quien reveló una desconocida relación con Stefan Kramer.

En la conversación comandada por Jean Philippe Cretton, la actriz confesó que hace algunos años invitó a Stefan Kramer a un matrimonio, aunque no tuvo una gran experiencia junto al imitador nacional.

Según reveló Bravo, todo ocurrió en los tiempos en que se emitía De Pé a Pá, cuando su mejor amigo contrajo matrimonio. Por aquel entonces, sus cercanos se encargaban de buscarle un novio a ella, pero ya tenía a alguien en la mira.

Fue en medio de ese relato cuando Renata Bravo explicó: “Invité a Stefan Kramer. A mí me gustaba Kramer. Él empezó trabajando en De Pé a Pá donde yo estaba trabajando también, entonces teníamos justo esa pega el sábado”.

Sobre cómo fue el momento en que decidió invitar al triunfador del Festival de Viña del Mar, la también comediante recordó: “Yo le digo ‘¿qué vas a hacer el próximo sábado después del programa? ¿Quieres ir a un matrimonio conmigo? Lo pillé volando bajo”.

Los problemas para Renata Bravo: “Espantó” a Kramer

Hasta ahí, no había problemas, aunque todo cambió en medio del matrimonio. Y es que en la conversación en Chilevisión, Renata Bravo afirmó que el conflicto con Stefan Kramer inició en el momento en que la novia lanzó el ramo.

“Yo era como Claudio Bravo. Llegó el ramo y yo en cámara lenta, me eché como a tres viejas”, reveló en la conversación, graficando cómo fue el momento que ella relataba. Para hacerlo, se tiró al piso.

Tras esas palabras, destacó que no supo cómo lo hizo, “agarré el ramo. Me caí al suelo. No lo solté nunca más“. Sin embargo, que el ramo fuera de ella no quería decir que ella estuviera cerca de acabar con su soltería, lo que dejó en claro en el programa.

Con el ramo en sus manos, Renata Bravo le hizo un gesto coqueto a Stefan Kramer, pero no tuvo resultados positivos para ella. “Quedé soltera muchos años más (…) lo espanté, yo creo”, reflexionó la actriz.

A pesar de lo anterior, Bravo reconoció que todo fue un tema de juventud y actualmente le tiene mucho cariño a Paloma Soto, esposa de Stefan Kramer. “Saludos a Paloma”, dijo en Podemos Hablar.