“Es pura mentira”: René Puente reapareció en pleno “carrete” y descartó estar secuestrado

Un gran vuelco dio el caso del conocido influencer René Puente, quien fue reportado como desaparecido por su equipo de trabajo.

De acuerdo a sus cercanos, el Loco René llevaba varios días sin ser visto, por lo que denunciaron un presunto secuestro ante la PDI y Carabineros.

En medio de la gran preocupación entre sus seguidores, el también cantante urbano reapareció en redes sociales con un perfil nuevo de Instagram y muchas cosas que decir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rene Puente (@renepuentenuevo)

En un live de Instagram, Puente descartó estar secuestrado y apuntó con todo contra su manager.

“Este es mi Instagram nuevo, ustedes saben que ya no me va ni me viene, ahora estoy en otro nivel y quiero estar bien”, partió diciendo en medio de una fiesta en San Antonio.

En esa línea, afirmó que “subieron una historia de que yo estoy secuestrado y es pura mentira”.

“El Tío René no cambia, sigo siendo el mismo y a veces quiero también tener mis cosas, mi casa, mi auto y no me ayudan a tirar para arriba. Quiero a alguien que me apoye y camine conmigo”, apuntó contra su manager.

“He tenido dos manager y para qué. Ahora estoy viendo más allá y necesito un buen manager. Nunca me han tenido secuestrado, que el manager no venga a escribir hue…”, cerró.