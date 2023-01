“Me trataron mal, me pegaron”: René Puente rompe el silencio y cuenta la verdad tras su presunto secuestro

El influencer René Puente regresó a su casa en la Región Metropolitana tras una serie de rumores que hablaban de un posible secuestro en su contra, lo que resultó ser falso.

Fue su propio equipo quien emitió la alerta a través de un comunicado, en el cual aseguraron que “desde hace un par de días se ha mostrado al tío René en un estado no muy favorable para él“.

Luego, tras confirmar que realizaron una denuncia en la PDI y Carabineros, fue el propio Puente quien salió al paso de lo expuesto y entregó los primeros detalles de lo que realmente ocurrió.

“Subieron una historia de que yo estoy secuestrado y es pura mentira“, señaló, agregando que quiere a “alguien que lo apoye y camine con él”.

“Me obligaron a hacer cosas”

Este martes, en tanto, publicó en redes sociales un nuevo video y se refirió en detalle a las polémicas declaraciones que emitió este lunes en su cuenta de Instagram.

“Aquí estamos. Ya, mi gente, aquí estoy yo con mi equipo de trabajo que ha estado siempre atrás mío“, partió diciendo en el registro que ya cuenta con unas 105 mil visitas.

Luego explicó su versión al respecto y afirmó que no lo habría pasado bien durante los últimos días. “Me trataron mal, me pegaron y no estaba bien. Estoy arrepentido porque traté mal a mi equipo, traté mal a mi familia”, reflexionó.

Finalmente, entre lágrimas, pidió disculpas por su comportamiento y envió un sentido mensaje a sus seguidores.

“No, mi gente, no somos perfectos (…) A mi equipo de trabajo lo traté súper mal, no estaba bien, estuve cuatro días súper mal. Me obligaron a hacer cosas que yo nunca quise hacer, ya no pienso fallarles más”, concluyó en la plataforma.

Revisa el video a continuación: