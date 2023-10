¿Era secreto? Skar filtró nombre de jugador que estaría pronto a renunciar en Gran Hermano

Catalina Salazar llamó la atención de la audiencia de Gran Hermano al mencionarle a Skarleth Labra que abandonaría la casa-estudio durante los próximos días. Sin embargo, no sería la única que tomaría la misma opción.

Y esto relaciona directamente a uno de los jugadores más queridos en el programa. Se trata de Jorge Aldoney, el modelo y ex Mister Chile que incluso ya ha mencionado varias veces que desea desistir del reality.

Una de las veces ocurrió precisamente cuando Skar tuvo que irse de la casa más famosa del mundo tras la muerte de su abuela materna.

El adelanto de iCata sobre Jorge

“Después de mí, el hueón tiene que esperarse, tiene que esperarse a que me vaya yo primero”, partió diciendo la streamer cuando Skar le comentó que Jorge Aldoney, supuestamente, querría volver a renunciar.

“Creo que el lunes voy a hablar… Es que no me quiero ir el lunes, me quiero ir el jueves; jueves puede ser, porque ese día cumplo un mes”, indicó Salazar, refiriéndose al tiempo que ha estado en el encierro.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce si él realmente abandonará el reality. Además, los motivos de Jorge para tomar dicha decisión (en caso de que fueran ciertos los dichos de Skar) tampoco fueron confirmados.

Revisa el momento a continuación:

