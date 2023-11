La consternación de Coni al enterarse de la renuncia de Seba a Gran Hermano: “¿Por qué se fue?”

La sorpresiva renuncia de Seba a Gran Hermano, desató los gritos llenos de desazón de Coni tras darse cuenta de la fugaz salida del participante, quien no se despidió de ella. “¡Seba!”, gritó en varias ocasiones al ver salir a Ramírez de la casa más famosa del mundo, para luego cuestionar la decisión del ahora ex jugador. “¿Por qué se fue?”, preguntó, aunque no obtuvo respuesta. ¿Por qué renunció Seba y cómo quedó el corazón de Capelli? Todos los detalles serán revelados esta noche a las 22:30 por las pantallas de Chilevisión.