Repechaje de Gran Hermano Chile: Conoce qué jugadores reingresarán a la casa

Hoy se dio inicio al proceso de repechaje de Gran Hermano, con el que los y las ex participantes podrán reingresar a la casa más famosa del mundo.

Los candidatos para el repechaje llegaron hasta el estudio de Gran Hermano buscando volver, pero sólo 6 de ellos tendrán la oportunidad de hacerlo.

También es posible el reingreso de Alessia, quien fue la ultima eliminada de Gran Hermano tras una intensa placa de eliminación junto a Scarlette.

Jugadores en repechaje de Gran Hermano Chile

Como mencionamos anteriormente, sólo 6 de los ex participantes de Gran Hermano pueden reingresar a la casa más famosa del mundo. Situación que fue definida a través de una votación, donde los jugadores que se mantienen al interior tuvieron un rol fundamental.

Cada jugador al interior de la casa emitió 2 votos por 1 ex jugador y 1 por otro ex jugador. El más votado entre los cinco primeros ingresará este domingo en vivo y en directo. Mientras que los 4 ex jugadores restantes lo harán durante la próxima semana.

Pero en esta ocasión la competencia por el liderazgo fue con premio especial , ya que la , ya que la líder de la semana entregó 4 votos a 1 ex jugador y 2 votos a otro para que vuelva a la casa más famosa del mundo.

Por lo tanto, los jugadores que se encuentran al interior de Gran Hermano votaron para el reingreso de:

Francisco (7)

Sebastián (6)

Estefi (4)

Alessia (4)

Fran (3)

Repechaje Gran Hermano: ¿Por qué jugadores podrá votar el público?

Sumado a lo anterior, es el público quien tiene una última palabra, ya que pueden elegir a el o la sexta participante que reingresará a la casa de más famosa del mundo, votando al 3331 vía mensaje de texto por su opción para el repechaje.

Los jugadores por los que puedes votar son:

Skarleth

Viviana

Trinidad

Lucas

Fernando “Bambino”

