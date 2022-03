Munición cargada fue la que disparó el cantante René Pérez, conocido mundialmente como Residente, a través de sus redes sociales, donde acusó que un colega está impidiendo el lanzamiento de su nuevo tema.

En un video subido a su Instagram, el artista reveló que está creando un tema especial, pero que todavía no ve la luz debido a las presiones que están surgiendo en su contra.

Sin dar a conocer el nombre del aludido, el nacido en Puerto Rico afirmó que “cuando te metes con influencers urbanos te pasan estas pendejadas. En estos días iba a sacar un tema. En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música”.

“Al final le dediqué un par de líneas a un pendejo del género urbano. Resulta que el pendejo se enteró de que le estoy tirando y no ha parado de llamar a todo el mundo, para que me llamen a mí para que no saque el cabrón tema”, detalló.

En el registro, que dura poco más de un minuto, Residente apuntó que dicho cantante “llamó al productor para intentar detenerlo, pero el chamaquito productor tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso”.

“Amenazaron con demandar a mi sello. Le pidieron una llamada al presidente de mi disquera para que me detuviera y no saque el tema por una simple tiradera que ni siquiera es completamente para él”, agregó.

Sin embargo, Pérez enfatizó en que el tema lo va a sacar de todas maneras porque “yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tu eres un esclavito más de la industria”.

“El tema lo voy a sacar cuando la gente quiera que lo saque. En lo que la gente decide, puedes ir subiendo tus videitos para que te cojan lástima, cabrón”, sentenció.

El conflicto con J Balvin

Hace pocos meses, Residente tuvo una mediática pelea con el colombiano J Balvin luego de que este último se quejara de tener pocas nominaciones a los premios Grammy, añadiendo que el reggeatón es de los géneros más escuchados a nivel mundial.

A raíz de esto, el puertorriqueño dijo que la música del cafetero era “como un carrito de Hot Dog”, choque que fue muy viralizado en redes sociales.