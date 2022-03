Este jueves reflotó una polémica que tiempo atrás protagonizaron Residente y J Balvin, que tiene su origen de cara a la celebración de la 22° entrega de los Latin Grammy. En dicha instancia, José Osorio criticó al evento por la “falta de respeto” al género urbano, un reclamo que no tardó en ser respondido por René Pérez y ahora sentenciado con una nueva canción correspondiente a una sesión de Bizarrap (BZRP).

De esa manera, el vocalista de Calle 13 volvió a remecer a la industria musical con una tiradera que dejó a todos boquiabiertos. Hay quienes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con sus palabras, pero la calidad artística que posee nuevamente quedó en evidencia.

La canción se divide entres capítulos. En el primero de ellos hace alusión al género urbano en general, pero con indirectas de lo que se veía venir en los minutos posteriores.

“Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo, asomando la mirada como un cocodrilo en el rio Nilo (…) Esperando a que estos hot dog salgan del camarote como un brote antes de que se les hunda el bote, pero como siempre, la mierda sale a flote”, fue parte de la letra en esta etapa.

Luego, en el capítulo dos, continúa con sus ácidas críticas hacia la industria que gira en torno al reggaetón, con frases como “son artistas que de quinta que escriben menos que un bolígrafo sin tinta”; “no se puede ser el líder, campeón de campeones, si te escribieron todas tus f*cking canciones“; “un hot dog bien hecho es delicioso, el problema es que no lo cocinaron estos mentirosos” y “hay que hacer una limpieza, mucho delirio de grandeza, poca destreza“.

Un detalle no menor: ¿Por qué repite tanto la palabra hot dog? Esto se relaciona con la polémica original contra J Balvin, ya que en esa instancia, comparó la música del intérprete de Mi Gente con un carrito de hot dog, “porque le puede gustar a todo el mundo pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante”.

El K.O.

El clímax de la tiradera contra Balvin llegó en el capítulo tres, cuando partió diciendo que “voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Sponge Bob y Pokémon, la copia de un clon, el Logan Paul del reaggetón”.

“Este cobarde corderito mancebo, es como un desayuno vegano, sin huevos”, sigue Residente en una letra que enfoca toda su rabia contra la imagen que para él representa el artista colombiano. Incluso alude a lo que pareciera aparentar en redes sociales, cuestionando que mientras “el pueblo (está) luchando, los están matando, el tipo sube fotos de Gandhi rezando“.

Las palabras en contra de Balvin suman y siguen, una descarga que dura por los próximos cuatro minutos que restan de la canción: “Pendejo mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental”; “es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando por Instagram cuánta lana gana”; “es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello“, dice en relación al conflicto que protagonizó el videoclip de Perra.

Finalmente, apuntó a un supuesto “racismo” por parte de Osorio, cuestionando la vez que recibió “su premio de afrolatino” en los AEMA (African Entertainment Music Awards) en 2021, instancia en que se le entregó el reconocimiento a Mejor Artista Afrolatino de Año. “Este pendejo es racista y no lo sabe (…) En tu arcoíris de colores no existe el color marrón“, sentencia.

¿Cuál es el origen del conflicto?

Tal como se mencionó anteriormente, el conflicto se remonta al 2021, previo a la 22° entrega de los Latin Grammy. Fue en dicho contexto que J Balvin hizo un llamado a los artistas del género del reaggaetón a no asistir al evento.

Esto, porque según consideraba “los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. (P.D: Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, señaló en Twitter.

En respuesta a esto, Residente le dijo que “tu música es como un carrito de hot dog, porque le puede gustar a todo el mundo pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín. Entonces si quieres que te nominen tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante. El punto es José es que si tú no tiene lápiz, tienes que bajarte 20″.

Esto provocó una particular respuesta de José Osorio, quien tomó estas críticas para lanzar una línea de merchandising con figuras de hot dogs.

Ante esto, Residente volvió a arremeter en contra del artista oriundo de Medellín. Según acusó entonces, el cantante lo llamó “llorando” para borrar el video que había subido inicialmente criticándole.

Asimismo, le envió un contundente mensaje: “Primero dile a tu viejo, que en vez de estar comparándote con el economista Peter Ducker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio. No todo en la vida es dinero. Es importante el dinero, hace falta… Pero no todo es eso, también existe la honestidad, la lealtad”, agregó.

La situación quedó ahí, hasta esta semana. Residente volvió a romper el silencio y acusó a un artista de querer frenar el lanzamiento de su canción, la que se presume correspondería a este tema que al fin y al cabo sí salió a la luz.

Sin dar a conocer el nombre del aludido, el nacido en Puerto Rico afirmó que “cuando te metes con influencers urbanos te pasan estas pendejadas. En estos días iba a sacar un tema. En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música“.

“Al final le dediqué un par de líneas a un pendejo del género urbano. Resulta que el pendejo se enteró de que le estoy tirando y no ha parado de llamar a todo el mundo, para que me llamen a mí para que no saque el cabrón tema”, detalló.

Ahora, uniendo todos los antecedentes sumados a este problema que ya lleva tiempo entre ambos artistas, se puede presumir que Residente se refería a J Balvin en esta acusación. De todas maneras, la canción ya fue subida a múltiples plataformas.

Puedes revisar la canción completa a continuación: