El pasado 3 de marzo, el cantante puertorriqueño Residente, lanzó una “tiraera” junto a Bizarrap en contra del músico J Balvin, en la cual hace alusión al género urbano con críticas a la industria, y frases directamente apuntadas al colombiano.

Sin embargo, diversos medios comenzaron a realizar un análisis en mayor profundidad de las rimas del vocalista de Calle 13. “Me cojo a la industria de la fama hasta que se rompan los resortes de la cama”, me los cojo sin pijama”, “hace mamadas”, o traga más leche que un condón“, son solo algunas de las frases ampliamente criticadas.

“Si creciste escuchando Calle 13 y te sabes Atrevetete o Tango del pecado de atrás para adelante, te habrás emocionado cuando el Bizarrap anunció que iba a sacar una sesión con Residente. Pero una vez que se terminaron los ocho minutos de canción nos quedó un sabor amargo porque escuchamos como otra vez se reproducen lógicas violentas, machistas y homoodiantes en la letra de esta tiraera dedicada a J Balvin” comienza explicando el medio feminacida.

“Los tres episodios de esta sesión 49 contra el colombiano J Balvin, cuya música tildó de “carrito de hot dogs”, se la pasan haciendo apología de la violación y comentarios homoodiantes a modo de insulto“, añaden.

“Estamos cansades de la violencia que atraviesa nuestros consumos culturales. A René le decimos que los tiempos cambiaron y eso de andar midiéndose con otros varones a ver cuál es más machito es cosa del pasado“, sentencian.

La respuesta de Residente

“Muchas gracias por los señalamientos. Mira que le di vueltas al tema para no fallar pero tienes razón. Cada día aprendo más“, comenzó señalando el rapero.

No obstante, explicó su argumento. “Para mi el ‘tragar leche’ nunca fue ni será negativo, pero dentro del contexto de la narrativa de la canción sí. Tragar leche por placer es una cosa y otra cosa es someterse a tragar leche para conseguir algo dentro de la música por falta de talento”, detalló.

“Es prácticamente arrodillarse ante la industria, humillarse. Por eso, la línea siguiente responde al subir un escalón dentro de la industria musical. Para que se la dieran dentro de la música tuvo que someterse a hacer algo que no tiene que ver con música. En fin, entiendo el comentario y corrijo para el futuro. Abrazo y gracias”, culminó René Pérez.

La crítica de Ilusión Viril

Por su parte, el organismo sobre nuevas masculinidades dedicado a prevenir la violencia de género, Ilusión Viril, también lanzó los daros en contra del cantautor.

“Este conflicto, para mí, no tiene que ver con gustos. Tiene que ver con que hay dos hombres heterocis famosos peleando. Les quiero preguntar: ¿Cuántas veces han sido testigos de peleas entre hombres hetero? ¿Qué les ha generado la pelea? ¿Se ha resuelto algo peleando?”, indican.

“Hago memoria y todas las veces que he visto a hombres pelear, incluso a golpes, no se ha resuelto nada. Se genera tensión e incomodidad entre los presentes. Ojo, te pueden decir verdades, pero cuando te las dicen de forma agresiva, quien las recibe reacciona agresivamente, entonces por más verdad que sea, tampoco hay escucha”, agregan.

“Me pasa que ver a dos hombres peleando ya me da pereza. Me encantaría que dos raperos famosos hetero cis se juntan a conversar sobre la masculinidad en el género urbano y cómo su propia masculinidad está modelando la vida de miles de niños y adolescentes que los idolatran”, expresan.

“No quisiera leer más titulares sobre peleas. A mi no me aportan. Sigo viendo dos hombres, dos vergas, dos raperos, mil reacciones y cientos de réplicas.Ojalá que avancemos por una cultura verdaderamente igualitaria y no sexista porque para eso, se necesita conversar”, concluyen.