“Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá”. Esta es solamente una de las frases que emite el cantante René Pérez, conocido mundialmente como Residente, en su nuevo éxito “This is Not America”, lanzado

El puertorriqueño continúa con su lanzamiento de hits y en esta ocasión quiso hacer una crítica concreta a la mirada que tiene Estados Unidos hacia el resto del continente, abordando desde la colonización hasta la esclavitud de las razas y pueblos indígenas.

Durante la tarde de este martes, el músico compartió un video a través de su cuenta de Instagram en que planteó de manera específica “¿Cómo hacer “This is not America” en 30 segundos?“.

Lee también: “This is Not America”: El nuevo éxito de Residente en que hace referencia al asesinato de Víctor Jara

En el video, Pérez aseguró que “primero llamé a cinco percusionistas de Puerto Rico para que tocaran barriles de bomba. Después me puse a escribir”.

Posteriormente, detalló que “luego me fui a la universidad de Yale a hablar con diferentes científicos para estudiar el cerebro de los gusanos. Les sacamos las frecuencias cerebrales a los gusanos y los convertimos en números y esos números se convirtieron en música“.

Finalmente, el ex Calle 13 señaló que “luego mis amigas de Ibeyi crearon armonía dejándose llevar por las notas musicales que le sacamos a los gusanos. Trooko le metió al beat y yo me puse a grabar lo que escribí”.

Lee también: “Es como un desayuno vegano, sin huevos”: Residente en picada contra J Balvin en sesión de BZRP