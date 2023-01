Risas y aplausos: Así celebró Residente el show de Fabrizio Copano en el late de James Corden

El comediante chileno Fabrizio Copano está en uno de sus mejores momentos luego de presentarse en el programa de televisión estadounidense The Late Late Show, conducido por James Corden.

Tras su actuación, las reacciones han sido múltiples y el ex integrante del Club de la Comedia se ha mostrado agradecido por el buen recibimiento de su rutina, la cual alcanzó las 350 mil visitas en YouTube y el millón de reproducciones en reels de Instagram.

A todo lo anterior se suma un importante e inesperado seguidor. Se trata del cantante y rapero puertorriqueño, Residente, quien compartió un extracto de la rutina del comediante en su cuenta de Twitter, donde reaccionó con unos emoticones.

Es precisamente el momento en que Copano bromea con los estadounidenses que se hacen llamar “americanos”, haciendo una analogía con la saga The Avengers.

Cabe destacar que Residente es un artista que, en sus letras, constantemente critica la apropiación de Estados Unidos sobre América e incluso, tiene una canción dedicada a esta situación llamada This is not América.

Revisa la rutina completa acá: