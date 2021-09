En la jornada del pasado martes se dieron a conocer los nominados para la 22° entrega de los Latin Grammy, que se llevarán a cabo el próximo 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Estados Unidos.

El artista urbano J Balvin comentó en sus redes sociales en contra de la Academia Latina de Grabación, considerando que el reggaetón no tiene el reconocimiento que debería, acusando a la Academia de utilizarlo para su propio beneficio como mera publicidad.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. (P.D: Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, señaló el colombiano en Twitter.

Incluso, invitó a los demás artistas que tienen poder en el género a no asistir al evento y que alcen la voz como movimiento.

Sin embargo a pesar de la molestia de Balvin, el antioqueño está nominado a categorías como Canción del Año, Mejor Canción Urbana y Mejor Interpretación de Reguetón.

La respuesta de Residente

Es relevante consignar que Residente, junto su agrupación Calle 13, es uno de los artistas que más Latin Grammy en la historia de los premios, tanto en forma individual como por su banda. En ese sentido, René Pérez le respondió de manera inmediata con un video difundido por redes sociales.

"Por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron. C. Tangana, Rauw Alejandro, Akapellah, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabon, Youtuel, Beatriz Luengo, Myke Towers. O sea, ¿tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominado, que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los coj****?", emplazó Residente al colombiano.

"Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, ¿tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrar la vida artística a Rubén Blades?. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente", exclamó el cantante.

"Tu música es como un carrito de hot dog, porque le puede gustar a todo el mundo pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín. Entonces si quieres que te nominen tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante. El punto es José es que si tú no tiene lápiz, tienes que bajarte 20", sentenció el cantautor.

En los comentarios de la publicación en Instagram, José Álvaro Osorio, más conocido como J Balvin, respondió a Residente diciéndole "Respeto tu opinión".

En esa misma línea, Don Omar, cantante con el cual Residente lanzó su colaboración Flow HP, comentó: "Entonces el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia".

Crítica hacia los artistas que inspiran con lujos y no con arte

En entrevista con el youtuber Chente Ydrach, Residente conversó de variados temas, pero el que se robó todas las miradas fue su concepción de hacer música y arte, diferenciándose claramente con los lujos que ostentan algunos artistas en redes sociales.

"Cuando tú dices la gente que frontea' con carros y con aviones, eso no tiene que ver con arte, eso no está conectado con ser artista. Inclusive, si tú dices que subes a un avión que te compraste y dices que estás inspirado con eso, tu no inspiras a la gente con eso en medio de una pandemia cuando hay gente que no tiene trabajo ni cómo buscar comida", manifestó el puertorriqueño.

"Tú inspiras a la gente con música, como me inspiró Rubén Blades con temas como Patria, Buscando América, Tiburón. Si eres un businessman, tú inspiras a la gente con las cosas que te compras, pero si eres una artista inspiras a la gente con arte. ¿La gente que inspira a la gente con sus carros o aviones, son artistas o son businessman/influencers? No son artistas. El arte es otra cosa, viene desde otro lugar, tú inspiras haciendo arte sin pensar en eso", sostuvo.

"Me siento contento, tengo mis cosas, pero no es la prioridad y para ningún artista la prioridad debe ser eso sino que debe ser hacer arte", sentenció el compositor.