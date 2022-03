Este jueves, el cantante puertorriqueño Residente se lanzó con todo contra J Balvin en una nueva canción con el DJ y productor Bizarrap.

Esto luego de un conflicto que inició en 2021, previo a la 22° entrega de los Latin Grammy. Y es que en dicha oportunidad, el colombiano criticó a la organización por una falta de respeto al género urbano, según él, e hizo un llamado a los artistas del género a no asistir a la premiación.

Tras eso, René Pérez (Residente), no tardó en responder y criticar a Balvin. “Tu música es como un carrito de hot dog, porque le puede gustar a todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, indicó en dicha oportunidad.

“Entonces si quieres que te nominen tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante. El punto es, José (J Balvin), que si tú no tiene lápiz, tienes que bajarte 20″, agregó.

Dicha situación, provocó que el intérprete de “Colores” abriera una línea de merchandising con figuras de hot dog.

Así, el conflicto continuó y se acrecentó con la nueva canción de Residente, una tiradera, dividida en tres capítulos, dirigida directamente al músico colombiano.

El llamado de Ricardo Montaner

Luego de desatada la polémica, el cantante Ricardo Montaner recurrió a su cuenta de Twitter para referirse al conflicto entre ambos de sus colegas.

“He visto con tristeza cómo dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre”, comentó. “Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, agregó.

Tras eso, Montaner indicó que “todos entramos, todos cabemos, más allá de los gustos y de los colores… Yo no sé de reguetón (sic), ni de rimar señores, yo solo sé que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre”.

Finalmente, envió un mensaje a ambos involucrados: “Yo te invito Residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo”.