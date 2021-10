Residente y J Balvin han protagonizado una serie de dimes y diretes en los último días, luego que el cantante colombiano se quejara por las nominaciones a los Latin Grammys 2021 que -a su juicio- no valoran al género urbano.

“Los que tienen poder en el género, ninguno debería ir. Es decir, todos, porque somos un movimiento”, instó el intérprete de Mi Gente, lo cual encendió una polémica que agarró más fuerza cuando el ex vocalista de Calle 13 apuntó en su contra.

“Tu música es como un carrito de hot dogs, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, señaló el compositor puertorriqueño.

Esto provocó una particular respuesta de José Osorio (nombre real), quien tomó estas críticas para lanzar una línea de merchandising con figuras de hot dogs. Ante esto, Residente volvió a arremeter en contra del artista oriundo de Medellín a través de un registro en su cuenta de Instagram.

“Jose, vi que subiste un merch, así como si fueras el más capo. Me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres. No te asustes porque no te voy a tirar, porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabra, a diferencia de ti”, comenzó diciendo René Pérez.

“Primero dile a tu viejo, que en vez de estar comparándote con el economista Peter Ducker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio. No todo en la vida es dinero. Es importante el dinero, hace falta… Pero no todo es eso, también existe la honestidad, la lealtad”, agregó.

Asimismo, aseguró que Balvin lo llamó “llorando” para que borrara el video que había subido inicialmente con el que comenzó la polémica.

“Cuando me llamaste llorando el día que subí el video, que me pediste que por favor lo bajara, lo bajé y terminaste llamando a todo el mundo para que me buscaran. Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome: ‘falso’ y por las redes me escribes: ‘respeto tu opinión’. ¿Qué más falso que escribirme una pendejada por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno?”, aseveró.

Casi al final del mensaje, Pérez indicó que “aunque tengo que admitir que tienes sólo un talento, tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que lo tienes (…) Decidimos no poner más nada y sales al otro día subiendo la foto del hot dog. Rompiste la palabra, en cambio mi padre me educó con otros principios como por ejemplo amar a mi país por encima de todas las cosas”.

Revisa las declaraciones de Residente acá: