Un duro enfrentamiento ha dividido a los usuarios de redes sociales por las aseveraciones que realizó Damon Albarn, vocalista de Blur y Gorillaz, en relación al trabajo que realiza la reconocida artista Taylor Swift.

Lo anterior se produjo luego de una entrevista que el cantante concedió a Los Angeles Times en relación a su concierto agendado para la noche de este lunes en el Walt Disney Concert Hall, y que no contará con una banda, sino que con una sección de cuerdas y a Albarn a cargo del piano.

Fue en dicho contexto que el líder de Blur reivindicó la importancia de ese tipo de espectáculos y se refirió a otros artistas “modernos”. Entre ellos, entregó una dura apreciación sobre Taylor Swift, asegurando que ella no escribe sus canciones.

“No estoy odiando a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que co-escribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno. Y algunas de las mejores cantantes, quiero decir, Ella Fitzgerald nunca escribió una canción en su vida”, dijo Albarn.

Al ser aludida, Swift acudió a Twitter para descargarse y lanzar sus dardos en contra de su colega.

“Era tan fan tuya hasta que vi esto. Escribo TODAS mis propias canciones. Tu opinión en caliente es completamente falsa y TAN dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jodido tratar de desacreditar mis escritos“, manifestó en Twitter.

@DamonAlbarn I was such a big fan of yours until I saw this. I write ALL of my own songs. Your hot take is completely false and SO damaging. You don’t have to like my songs but it’s really fucked up to try and discredit my writing. WOW. https://t.co/t6GyXBU2Jd — Taylor Swift (@taylorswift13) January 24, 2022

Boric, un verdadero “swiftie”

A raíz de estos acontecimientos, el presidente electo, Gabriel Boric, salió al paso de las declaraciones cruzadas para cuadrarse con la cantante estadounidense.

“Aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón. No tomes en serio a los chicos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención. Abrazos desde el sur Taylor”, le dijo a la cantante en su cuenta oficial de Twitter.

Here in Chile you have a huge group of supporters who knows that you write you own songs from the heart. Dont take seriously guys that need to insult or lie to get attention. Hugs from the south Taylor — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) January 25, 2022

Cabe recordar que el futuro mandatario es un reconocido seguidor de Taylor Swift, pero pese a esto, las declaraciones de Boric sorprendieron a sus seguidores y seguidoras.

De hecho, este dato había sido destacado anteriormente por un medio internacional.

Con un artículo titulado Why are Taylor Swift fans celebrating the results of Chile’s presidential election? (¿Por qué los fans chilenos de Taylor Swift están celebrando los resultados de la elección presidencial en Chile?), el medio The Independent enfatizó en la edad del presidente electo y que, tras su elección, “los fanáticos de Taylor Swift no podrían estar más felices”.

Toda esta situación provocó una ola de reacciones en redes sociales, ya que los usuarios y usuarias no quedaron indiferentes a las palabras dedicadas por el próximo jefe de Estado a la cantante.

Finalmente te has graduado de swiftie que es mas importante que tener el cartón de abogado. Elegí bien. — 🌌 (@theladyatreides) January 25, 2022

Usaré por siempre este meme pic.twitter.com/9LgSyhRC4a — Isa gatuna 💚🌺🐨 (@isa_ovejanegra) January 25, 2022