“El Mago estaba enamorado hasta las patas de mi hija”: Así fue la respuesta de Anita Alvarado a Daniela Aránguiz

Anita Alvarado cumplió con su palabra y dio a conocer una importante confesión sobre una supuesta relación que tuvo Jorge Valdivia con su hija, Angie Alvarado, cuando ella tenía 17 años.

Cabe recordar que la polémica comenzó el pasado viernes en el programa de Chilevisión, Podemos Hablar, cuando Alvarado fue consultada por su opinión sobre la polémica relación de Aránguiz y Valdivia, luego de que se confirmara su separación tras los reiterados rumores de infidelidad del “Mago”.

Asi fue que este domingo, mediante un live de Instagram, el cual alcanzó un máximo de 82,6 mil espectadores, desclasificó detalles sobre la infidelidad del “Mago” hace algunos años, cuando aún estaba con Daniela Aránguiz.

“La Angie sí estuvo con tu marido. Estaba enamorado hasta las patas de mi hija y fui yo quien le dijo que tenía que terminar esa relación“, comenzó contando Anita.

En esa misma línea agregó que ella no quería “que estuvieran juntos, porque ella tenía 17 años y si me hubiese querido cagar al “Mago” lo hubiese hecho porque ella era menor de edad”.

Luego continuó contando que había sido el mismo padre de Jorge Valdivia quien había llegado hasta su casa para rogarle que el ex futbolista estuviese con la hija de la “Geisha”.

“Adivina qué me propuso tu suegro, que por favor mi hija no dejara al “Mago” porque no quería que estuviera contigo. Me dijo que por favor no denunciara a su hijo porque andaba con una menor de edad”, sostuvo Anita.

El live que duró al rededor de media hora, finalizó con un mensaje para Daniela Aránguiz, a quien le dijo -entre otras cosas- que “nunca más hables de mi hija porque sino te voy a tocar algo que más te duela”.

Aquí el live de Instagram