“Espero que encuentre paz”: La controvertida respuesta de Fabrizio Copano tras críticas de Checho Hirane

Checho Hirane contó el curioso origen de su enemistad con el comediante Fabrizio Copano, dejando a nadie indiferente con la historia.

“Me es repelente como ser humano. Me ha matado como cinco veces en las redes sociales. Una vez casi le dio un infarto a mi familia porque salió en todas las redes sociales, él me mata siempre”, expresó en conversación con Nicolás Larraín.

Por si fuera poco, el humorista restó méritos al éxito cosechado por Copano en la más reciente edición del Festival de Viña, asegurando que él ha tenido logros iguales o superiores.

“A mí también me fue bien en Viña, he actuado en muchos más escenarios que él y no tengo ningún problema con eso (…) yo no voy a cambiar mi opinión del ser humano porque le vaya bien o mal”, señaló.

“Por respeto a sus cercanos…”

A pocas horas de la entrevista, fue el mismo Fabrizio Copano quien acusó recibo de las polémicas declaraciones de Hirane. En ese sentido, fue hasta su cuenta de Twitter para responder directamente al humorista.

Aunque sin hacer alusión directa a las críticas, el comediante publicó un particular tuit que rápidamente se hizo viral en la red social.

“Por respeto al dolor de sus cercanos tras su sensible fallecimiento prefiero no responderle a este señor. Espero que donde quiera que esté encuentre paz”, escribió en la plataforma.

Mira el tuit a continuación: