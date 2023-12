“Acá está el palo”: La irónica respuesta de Sebastián Ramírez a Fran Maira por supuesta deuda

Sebastián Ramírez contestó a la acusación realizada en su contra por Francisca Maira, quien aseguró que Ramírez le adeuda $1 millón de pesos, tras su paso por Gran Hermano Chile.

A modo de contexto, el descargo fue realizado por la ex GH a través de un live durante sus vacaciones en Brasil, donde aseguró que no solo le debería dinero a ella, sino que también a otros 4 ex jugadores.

Es por ello, que Sebastián utilizó sus historias de Instagram para responder de una forma muy particular a la funa realizada por Maira.

“Fran, ¿cómo estay? Disculpa, sé que estás en vacaciones”, inició Seba en el registro publicado en sus redes sociales.

Acto seguido, se refirió a la polémica deuda bromeando: “Acá está el palo”, expresó mostrando un bastón de madera a la cámara y esbozando una sonrisa. ¿Será que se configura una nueva polémica entre ambos?

Revisa el momento a continuación:

