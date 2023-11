“¡Extrañaba verte!”: Así fue la inédita reunión de jugadores de Gran Hermano donde sorprendió Benjamín Lagos

La noche de este miércoles 22 de noviembre, cinco ex jugadores de Gran Hermano protagonizaron un esperado reencuentro en medio de la recta final del reality de Chilevisión.

Se trata de Fernando “Bambino” Altamirano, Trinidad Cerda, Lucas Crespo, Maite Phillips y Benjamín Lagos, quienes estuvieron todos juntos por primera vez desde que salieron del encierro.

Dicha reunión tuvo lugar durante la inauguración de un bar en Providencia. Allí, los antiguos inquilinos de la casa más famosa del mundo posaron felices frente a las cámaras, dando cuenta del vínculo que existe entre ellos.

Benjamín Lagos se reunió por primera vez con sus ex compañeros

Además, cabe mencionar otra pecularidad en el evento: Es la primera vez que Benjamín Lagos es visto con sus ex compañeros desde que se convirtió en el primer eliminado del reality, en julio pasado.

En vista de lo anterior, Bambino escribió un mensaje dirigido exclusivamente a Lagos en la foto que compartió en su cuenta de Instagram: “Cómo extrañaba verte, gil ql”.

De momento, solamente Altamirano ha publicado registros de la reunión en sus redes sociales. Sin embargo, no hay duda que aquella no será la primera ni la última entre los ex jugadores de Gran Hermano.

