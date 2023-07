“Es necesario para mí”: La revelación de Trinidad que remecerá a la casa de Gran Hermano Chile

Trinidad Cerda, participante de Gran Hermano Chile, realizó este martes una fuerte confesión ante sus compañeros del reality show de Chilevisión.

La concursante de 34 años se trasladó al confesionario para entablar una inquietud ante Gran Hermano, luego que explotara en llanto tras escuchar unas risas de sus compañeras Maite Phillips y Viviana Acevedo.

Tal como se alcanzó a ver en PlutoTV, las concursantes aclararon que no se estaban riendo de ella. Sin embargo, esta situación llevó a que Trinidad pidiera orientación para realizar una importante revelación en el programa.

“Gran Hermano te quiero hacer una pregunta, no sé si me equivoqué o no con la situación que pasó, pero me siento muy mal“, dijo en un avance exclusivo al que tuvo acceso CHV Noticias.

Posteriormente, indicó que “creo que es necesario para mí, que mis compañeros entiendan quizás por qué soy tan insegura (…) ¿Crees que debería guardar la calma o contarle a mis compañeros mi historia para que quizás entiendan?”.

La confesión completa se emitirá este martes 11 de julio en el programa estelar de Gran Hermano Chile, a partir de las 22:30 horas después de CHV Noticias Central.

Revisa un adelanto acá: