“Ni para izquierda ni derecha”: Revelan audio que recibió Pedro Ruminot por cancelación de show en Linares

El comediante nacional Pedro Ruminot sorprendió a sus seguidores tras informar la suspensión de su show fijado para este jueves en Linares.

A través de sus historias de Instagram, el humorista explicó este martes los motivos detrás de la cancelación del evento. “Intentaron prohibir que hable o mencione cualquier tema político en mi show y no acepto censuras previas”, aseguró.

Por su parte, desde el local La Dolce Vita, ubicado en la mencionada comuna, expresaron por medio de la misma red social que todo se debería a razones de “fuerza mayor”. “Les informamos que el evento organizado para este jueves 11 de agosto a las 19:00 horas se cancela por motivos de fuerza mayor“, declararon.

En las últimas horas se han conocido más antecedentes respecto a la polémica. En medio del podcast El Sentido del Humor, conducido por Luis Slimming, Héctor Romero y Marcelo Valverde, hablaron sobre este tema y se comunicaron directamente con el ex Club de la Comedia.

En contacto con Slimming, Ruminot reenvió el audio que recibió vía WhatsApp por parte del local. “Hola Pedro, ¿cómo estay? Te intenté llamar ayer, pero me suena ocupado, yo creo donde me bloqueaste porque te llamé tanto al principio”, partió diciendo la persona.

“Oye, puta, te quería pedir que la rutina que vas a traer a Linares no sea una rutina política, porque a mí ya me hue… del directorio. Entonces, me pidieron que por favor el show no sea político para ningún lado, ni para izquierda ni derecha. Eso, quedo atento a lo que me digas”, cerró.

Posteriormente, Pedro mandó un nuevo mensaje. “Buena cabros, ¿cómo están? (…) Ese gallo era el dueño o el socio (del local). Después me contaron que, no sé si él u otro, era como el sobrino de Jacqueline van Rysselberghe. Pero me da lo mismo, ya fue. Hay tantos locales donde presentarse”, afirmó.