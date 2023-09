“Se va ella o me voy yo”: Imágenes revelan renuncia de Constanza tras fuerte pelea con Jennifer

La jornada de este sábado se ha mantenido la tensión en torno a Gran Hermano luego de una fuerte discusión entre Constanza Capelli y Jennifer Galvarini durante la fiesta de este viernes.

En esta instancia las involucradas incluso habrían llegado a los golpes, según acusó la bailarina a la chilota. Como consecuencias de la dura pelea Coni tomó la decisión de renunciar a la casa-estudio y pidió la expulsión de Pincoya.

Registros de la pelea entre Coni y Jennifer en GH

Ahora, se han dado a conocer algunos registros del momento en que la fiesta se ve interrumpida por los gritos de Constanza y, más tarde, su apresurada decisión de abandonar el reality show.

“Que se vaya esta hue… me empujó, yo no voy a permitir que esta hue… me toque“, se le escucha decir furiosa a Constanza mientras se intentaba ir de la Fiesta Electrónica. Más tarde la bailarina llegó a contar lo sucedido al confesionario exigiendo que se vaya la chilota o ella saldrá del reality show.

Por otro lado, Jennifer también se presentó ante Gran Hermano y con lágrimas en sus ojos expresó sobre Coni: “Yo a ella le tengo un amor grande, pero si ella se quiere ir no la voy a detener“.

Los últimos registros de la pelea dentro de Gran Hermano muestran a Coni e Ignacia Michelson discutiendo por salida de la bailarina. “No me vayas a dejar aquí sola, no te vas a ir, wey“, lloró la Dj mientras golpeaba las paredes enojada por la situación.

