En el natalicio de John Lennon: Revelan inéditos registros de The Beatles tocando antes de ser famosos

Dos fotografías nunca antes vistas de The Beatles fueron reveladas en el marco del 60° aniversario del lanzamiento de Love Me Do y del 82° natalicio de John Lennon.

Según un comunicado emitido por la empresa británica dedicada a la venta de artículos de colección, Tracks, los registros fueron tomados por un fan que seguía a la banda a principios de la década de 1960 y que tenía una cámara, lo cual era inusual para la época.

“No mucha gente tenía cámaras en aquella época. Por eso hay tan pocas fotos de The Beatles en el Cavern. Hay muy, muy, muy pocas”, dijo el director general de la empresa, Paul Wane, a CNN.

De acuerdo con el historiador de The Beatles Mark Lewisohn, las fotos fueron tomadas durante un espectáculo a la hora de comer o por la noche en julio de 1961 en el Cavern Club de la ciudad de Liverpool.

“Tres meses después (de esas fotos), John y Paul se fueron a París y volvieron con lo que se conoció como ‘el corte de pelo Beatle’. Días después, Brian Epstein vio a The Beatles en el Cavern, les ofreció ser su manager y los llevó por un camino que cambió nuestro mundo”.

El historiador, además, plantea que los registros fueron tomados después de una intensa gira de la banda por Hamburgo en Alemania. “El tour los dejó tan esbeltos, que parece que sus cabezas y cuerpos son extraños, un aspecto que se ve acentuado por su vestimenta inusual: pantalones de cuero y playeras de algodón”, sostuvo el historiador. “Ninguna otra foto los muestra vestidos de esta manera”.

Finalmente, el comunicado informó que el fotógrafo sigue vivo y vive en Liverpool, pero no quiere que su nombre sea de dominio público. De todas formas, se trata de una buena noticia para los seguidores y seguidoras de la banda alrededor del mundo. “Es genial que hayan salido a la luz”, expresó Wane.

Revisa las fotografías a continuación: