Separación de Cote López y Jiménez: Adriana Barrientos reveló motivo que habría llevado al quiebre

Adriana Barrientos llamó la atención tras entregar una versión sobre lo que podría haber separado al matrimonio de Cote López y Luis Jiménez, quienes hace tan sólo un par de días dieron a conocer el quiebre.

Y según ella, todo estaría orientado al ámbito laboral de López: “¿Se acuerdan cuando ellos llegaron a vivir a Chile? La Coté fue reclutada por la marca de cosméticos súper famosa MAC, en ese minuto la gerenta de esa empresa ve un tremendo potencial en la Coté y se convierte en uno de los rostros más importantes de esa línea”, comentó en el programa Zona de Estrellas.

En relación a esto, más tarde habrían surgido problemas con el “Mago”, los que detalló bajo su interpretación de cómo pudieron haber sucedido las cosas entre ambos y que terminaron por romper el matrimonio.

La teoría de la “Leona” Barrientos

Sobre el ingreso de Cote López en el mundo del maquillaje, Barrientos relató: “En ese momento le surge, muy inteligentemente a la Coté, junto con la persona de Mac, que es Macarena Badilla, que ella debería hacer su línea de cosméticos”.

“Con ella, (Coté) empieza a crecer como empresaria y se separó de la imagen de su marido. Se independizó económicamente, lanzó su marca y se convirtió en la sucesora de Bolocco. Pero, siempre ella apoyada por quien la impulsó a esto que fue Macarena Badilla, con quien trabajó”, agregó.

“Hace un tiempo atrás, se hizo una reformulación dentro de los negocios de la Coté en si, tiene varios (…) El asunto es que ella trabajaba de la mano de Macarena Badilla. De hecho, la Maca se fue de la marca MAC Cosméticos, que era la grande, y empezó a trabajar con la Coté”, precisó.

El motivo que los habría separado

“Luis metió mano en la empresa que construyó la Cote, con su esfuerzo, con su imagen, con su sacrificio, y ha decidido sacar de la empresa a Macarena Badilla, que era la mano derecha de la Coté”, fue la versión que la “Leona” planteó, aunque detallando que se trata de su propia especulación.

“Si cometo un error, no me vaya a matar la Coté tampoco”, mencionó Barrientos. Sin embargo, remató su teoría de tomas maneras: “Pero hasta donde yo entiendo, esto no le habría parecido a la Coté, yo creo que a cualquier mujer que está emprendiendo, que tiene su brazo derecho, no quieren que se metan en sus negocios”.

“Y el marido como es marido, fue a tomar una determinación. No hubo vuelta atrás en esto y entiendo que desde ese minuto comenzó el quiebre”, cerró.

