“Devastada”: Revelan a supuesta implicada en quiebre entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci

Su propio drama amoroso es lo que estaría viviendo Daniela Aránguiz, quien ha comentado activamente la polémica por la supuesta infidelidad de Francisco Kaminski hacia Carla Jara. Y es que según aseguraron periodistas de farándula, Luis Mateucci habría terminado con la panelista mediante una llamada telefónica.

Lo anterior fue dado a conocer por Paula Escobar en Que te lo digo, asegurando que el romance entre ambas figuras televisivas habría llegado a su fin debido a que el trasandino se habría enamorado de una compañera de trabajo.

¿Cuál sería la causa del término entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz?

Cabe recordar que Mateucci emprendió rumbo a otro país para participar de un reality, instancia en donde habría conocido a una mujer que lo tendría cautivado.

Se trataría de Daniela Colett, ex esposa de Eduardo Vargas.

Sin embargo, se desconoce si es que ambos ya habrían establecido alguna interacción más allá de la amistad en el contexto del encierro. De hecho, hasta ahora se habla de que sería el argentino quien habría quedado flechado con la modelo, y que estaría intentando conquistarla.

¿Cómo habría ocurrido el quiebre?

Según expuso Escobar, este suceso le fue revelado por un testigo de la llamada que habría recibido Daniela por parte del chico reality, asegurando que esto desató un “escándalo de marca mayor” y que la dejó “devastada”.

Al momento de esta supuesta conversación, la comunicadora sostuvo que Aránguiz reaccionó muy mal y que “fue irreproducible lo que dijo (…) creo que está descontrolada”.

“Yo hablé con Daniela para preguntarle, ella tiene una versión muy particular, muy personal y yo con esa versión me comunico con la fuente que me llama y me dice: ‘Paula no, Luis terminó con ella, se descontroló lanzó penas del infierno’“, complementó.

Por otro lado, Sergio Rojas agregó un antecedente no menor, y es que la panelista tendría acceso al departamento de Mateucci.

“No quiero ni pensar cómo le va a dejar el departamento a Mateucci, porque Daniela Aránguiz estaba viviendo ahí. Que Dios lo pille confesado”, sentenció.

