“No voté por él”: La graciosa rutina de Fabrizio Copano sobre el pdte. Boric en late show de James Corden

La expectación se posó sobre el comediante chileno Fabrizio Copano, quien solo hace un par de días compartió una importante noticia sobre su carrera internacional: Su participación en uno de los programas de televisión más famosos de Estados Unidos, The Late Late Show with James Corden.

Una presentación de stand-up comedy que se concretó durante la noche del jueves y que fue recientemente publicada en plataformas digitales, permitiendo que el público nacional pueda revisar y opinar respecto del mismo.

Claramente, las risas no faltaron y así se hizo sentir en el estudio, con el animador británico riendo con cada chiste que Copano realizaba, más aún con los remates.

De entrada, el humorista mostró un fluido inglés y evidenció su país de origen: Chile. “Sí, soy de Chile y estuve hace algunas semanas allá porque un amigo mío se convirtió en presidente“, comenzó diciendo, haciendo referencia al presidente Gabriel Boric.

“Es el primer presidente millennial. Tiene 36 años y no creo que sea una buena idea. Probablemente renuncie después de un mes porque le dará mucha ansiedad… dirá ‘quiero viajar primero'”, bromeó.

“Es una buena persona, me invitó a su investidura y fue divertido, pero un poco raro para mí porque no voté por él. No sé si concuerdan conmigo, pero no puedes votar por un amigo, es muy raro porque sabes mucho. No puedo votar por alguien que dibujó un pene en mi frente cuando tenía 16 años“, sentenció.

Posteriormente su rutina continuó con algunos hechos de su vida personal. Su esposa, dijo, es de Texas (Estados Unidos) y que le llama la atención que “es confuso para mí, es uno de los pocos lugares en el mundo donde odian a los latinos pero son latinos al mismo tiempo“.

Es más, aprovechó esa misma referencia para contar una anécdota con la familia de su pareja, donde un tío le dijo “no hagas bromas sobre este país, no eres americano”, con un tono bastante particular. Por esto, aprovechó la instancia para ironizar con que América es un continente y no un país.

Finalmente apuntó a las vacunas por el COVID-19, riéndose de quienes son contrarias a ellas por pensar que tienen un microchip implantado. “Si piensas que Bill Gates intentará controlar tu mente, deberías dejar que Gates controle tu mente. Él es mucho más inteligente que tú, esta es una oportunidad de mejorar“.

