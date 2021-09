La revista Rolling Stone realizó algunas modificaciones al listado de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, por primera vez en 17 años. Ahora dieron paso a otros géneros musicales que han dominado la industria en esta última década, como es el caso del reggaetón.

Según explicaron, la versión de la lista que salió a la luz en 2004, “estaba dominada por el rock y el soul, pero la nueva edición contiene más hip-hop, country moderno, indie rock, pop latino, reggae y R&B“.

De esa manera, “más de la mitad de las canciones, 254 en total, no estaban presentes en la lista antigua, incluyendo un tercio del Top 100. Esta versión es más amplia e inclusiva del pop, música que continúa reescribiendo la historia con cada latido“.

Lee también: “No podré continuar”: Mike Patton decidió suspender recitales por problemas de salud mental

Rolling Stone first published its 500 Greatest Songs list in 2004, when the iPod was relatively new and Billie Eilish was three years old. Music has changed immeasurably since, so we remade the list from scratch. Here we present the all-new #RS500Songshttps://t.co/TwKwFA6DnP

— Rolling Stone (@RollingStone) September 15, 2021