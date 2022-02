Durante la noche de este domingo se llevó a cabo uno de los eventos deportivos más esperados del año: el Super Bowl LVI, que reúne a los dos equipos finalistas del fútbol americano de la NFT y que en esta oportunidad enfrentó a Los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals.

Como es tradición, uno de los momentos más esperados del encuentro, que se desarrolló en el SoFI Stadium de Inglewood, California, es el show de medio tiempo.

Este año el espectáculo estuvo cargado al hip hop, con figuras emblemáticas del género, como Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, quienes deslumbraron al público con reconocidos hits como The Next Episode, California Love y In Da Club.

Uno de los momentos que se convirtió en tendencia en redes sociales fue con la aparición de Eminem, quien interpretó su éxito Lose Yourself, tema de la película 8 Mile que protagonizó en 2002.

Además, el show sorprendió con la presencia de reconocidas figuras que no estaban contempladas, como 50 Cent y Anderson .Paak.

Revive la presentación aquí: