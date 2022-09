“La gente engaña”: Reviven entrevista en que Adam Levine admitió sus infidelidades hace más de 10 años

Adam Levine está en la palestra por su más recientes polémicas asociadas a presuntas infidelidades de su parte. Rumores y acusaciones que han hecho eco en el público chileno, considerando la “mala fama” que se ganó tras su controversial participación en el Festival de Viña de 2020.

En este contexto, hay que recordar que la modelo Sumner Stroh acudió a las redes sociales para mostrar conversaciones que sostenía con el líder de Maroon 5. La última de ellas, y que la llevó a hablar, fue cuando el cantante le preguntó si podía ponerle su nombre al hijo o hija que espera su actual esposa, Behati Prinsloo.

Sin embargo, a ella se sumaron otras tres mujeres, quien acusaron que también sostuvieron conversaciones “íntimas” con el artista.

Fue así como volvió a ser reflotada una entrevista que el intérprete de She will be loved entregó a la revista Cosmopolitan en 2009, cuando tenía 29 años y aún no mantenía una relación con Prinsloo.

Durante dicha conversación, fue consultado respecto de si sus emociones concuerdan con lo que plasma en las letras de sus canciones.

“En la vida real, estoy emocionalmente confundido, lo que me permite escribir canciones. Soy piscis, y dicen que los piscis son muy sensibles. Si los hombres fueran honestos consigo mismos, verían que todos tienen ese lado”, respondió.

Continuando en esa línea, le preguntaron porqué los hombres engañan en sus relaciones, llevando a que confesara lo siguiente: “Instintivamente, la monogamia no está en nuestra genética. La gente engaña. Yo he engañado”.

“¿Y sabes qué? No hay nada peor que la sensación de hacerlo“, sentenció al respecto.