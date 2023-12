Ricardo Arjona explicó bulto durante concierto en Chile: “Me mantiene de pie”

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona se presentó el sábado 9 de diciembre en el Estadio Bicentenario de La Florida y tiene programada otra fecha para este domingo 10 por su gira “Blanco y Negro“.

Y algo que llamó la atención durante su primera presentación fue un particular comentario que el artista lanzó durante el espectáculo y que tuvo que ver con su trasero, algo completamente inesperado.

“¿Cómo le dicen aquí a la parte de atrás? Al derriere, ¿Nalgas, pompas? ¿Cómo le dicen? ¿Poto? ¡El poto!”, comenzó diciendo para poder identificar de manera correcta el lugar del que pensaba hablar.

La aclaración de Arjona

“Les cuento, si me ven el poto un poco abultado es porque tengo una faja tremenda que me retiene todo. No se asusten, que no he crecido en esa área, estoy igual que siempre”, aclaró el músico.

Y luego del comentario, intentó continuar con su espectáculo. Sin embargo, el público no lo dejó porque a todo pulmón le hicieron una curiosa petición: “¡Ay! La colita, para qué lo mencioné si yo sabía que no tenía que tocar ese tema”, señaló algo avergonzado.

Pero, de todas maneras, aceptó la exigencia de los fanáticos: “Ahí les va mi colita”, respondió, para luego hacer el particular paso.

Y seguido de esto, aprovechó de mostrar de una vez por todas la polémica faja: “Ven esta protuberancia que tengo acá, eso es lo que me mantiene de pie, por suerte, en cualquier momento me la quito y me vuelvo loco”, cerró.

