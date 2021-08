Recordado por sus canciones como Historia de Taxi o El Problema, Ricardo Arjona llegó a la cúspide de su carrera durante la década de los 2000, siendo ampliamente reconocido en Latinoamérica.

Sin embargo, el artista quedó totalmente decepcionado luego de realizar un experimento en el Metro de Nueva York, donde cantó acompañado de su guitarra para las personas que utilizaban el transporte público y pasó completamente desapercibido.

A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió la triste experiencia donde adjuntó además un registro de su intervención en los andenes del tren. “Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York”, escribió.

Lee también: “Si tan solo fueras gay”: Mon Laferte sorprende a sus fans con versión en español de éxito de Billie Eilish

Pero no todo fue desalentador para el artista, ya que una seguidora estuvo apunto de descubrir su identidad, pero aseguró que era un imitador. “Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”, añadió en la publicación.

A pesar de no generar el revuelo que esperaba, sus fans escribieron mensajes de apoyo para consolar al artista. “Yo te reconocería entre un montón de Arjonas”, “Esa señora se perdió media vida”, “Cuando quieras puedes hacer eso en el metro de Madrid, pero por favor avisa y me recorro todas las estaciones para buscarte”, “Porque no viene a cantar por los metros Argentinos prometemos público fiel y a explotar los rincones de gente”, fue parte de las respuestas que recibió.

Revisa el momento aquí: