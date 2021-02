Este lunes en la madruga se confirmó la muerte de Ricardo Silva, la voz de uno de los opening que marcaron la infancia de gran parte de Latinoamérica durante los ’90 y ’00: Cha la head cha la, de Dragon Ball Z.

El actor y cantante, conocido por los doblajes de canciones de anime, había sido internado en un hospital a comienzos de febrero en México. Si bien no se han revelado las causas, trascendió que sería por complicaciones derivadas del COVID-19.

Lee también: Los memes que dejó el show de medio tiempo de The Weeknd en el Super Bowl

Su colega René García, conocido por su doblaje de Vegeta en la adaptación para la región del anime de Akira Toriyama, despidió a su amigo: “Mi Richie Boy. El alma y el corazón destrozados. El cielo resplandecerá con tu voz para siempre. Me quedo con tus risas, con tus anécdotas y con tu energía maravillosa. Te vamos a extrañar mucho”0.

Mi Richie Boy. El alma y el corazón destrozados. El cielo resplandecerá con tu voz para siempre. Me quedo con tus risas, con tus anécdotas y con tu energía maravillosa. Te vamos a extrañar mucho. pic.twitter.com/IwtURZrAsK — Rene Garcia (@renegarcia900) February 8, 2021

En tanto que en la propia cuenta de Twitter del actor se compartió un mensaje de despedida para sus seguidores: “Gracias, gracias y más gracias por su amor, su apoyo, su confianza, gracias por una vida llena de luz. Les dejo un gran legado y siempre estaré presente en ello“.

“Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes, perdoné y me perdoné… No me lloren, sean felices, recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música“, añadió.

Queridos amigos y familia pic.twitter.com/6po8BnNov6 — Ricardo Silva E. (@Ricardo_Silva_E) February 8, 2021

Además del primer opening de DBZ, Ricardo Silva también fue la voz de la canción Siempre Juntos de Pokémon, el segundo opening de Digimon, el de Super Campeones y Super Campeones J, de Guilliver Boy, y una participación en el opening de Inuyasha, entre otros.

Pero su legado no se queda en el anime. El actor de doblaje interpretó los opening de South Park, Tortugas Ninja, Wishbone, Sonic Underground, Chip y Dale al rescate y Phineas y Ferb, por nombrar algunas. Además, prestó su voz para las canciones de Shrek 1 y 2.

Vuelve a escuchar los opening de Ricardo Silva: