Es 14 de febrero y como tradicionalmente se hace, en el Día de San Valentín muchas parejas gritan a los cuatro vientos el amor que se tienen.

Es el caso del bailarín nacional Ricardo Vega, quien se hizo conocido en el mundo entero tras participar junto a su ex novia, Karen Forcano, en un programa de baile de Estados Unidos.

Ambos tuvieron una relación sentimental por varios años, sin embargo, a finales de 2020 anunciaron que habían terminado.

Hoy, dos años después, la vida le vuelve a sonreír a Vega, quien anunció su nueva relación en el marco del Día de los Enamorados.

A través de su cuenta de Instagram, el bailarín reveló que mantiene un romance con Julio Allendes, un reconocido colega que participó en el programa Rojo, de TVN. “Estoy amando bonito, sin restricciones ni barreras! Feliz día”, escribió Vega en su publicación. “Te amo, pelao”, respondió Allendes en el mismo post.

“Para mí es normal”

Pero no todo es color de rosa para la pareja, porque al parecer a solo horas de haber hecho pública la noticia, recibieron hate de parte de sus seguidores en redes sociales.

“Estoy leyendo miles de comentarios y me lo voy a tomar normal, porque para mí es súper normal. A lo mejor muchos se están dando cuenta ahora, pero para mí es un tema normal”, dijo Vega en sus stories de Instagram, donde se refirió a quienes lo han criticado.

“A los que no les gusta y a los que me están tirando mala onda, lo único que les digo ‘papi, fui capaz de amar a una mujer y respetarla durante mucho tiempo. Siempre respeto a todas las personas y ahora estoy amando a un hombre y también estoy respetando y amando de la misma manera y eso no me hace ni mejor, ni peor que nadie. Punto, ya está”, expresó.