Rick Astley recrea su icónico video de Never Gonna Give You Up 35 años después de su estreno

Corría el 2007, cuando MSN Messenger era el rey de los chat y Facebook no salía de su nicho, mucho antes de WhatsApp, cuando todavía se usaba Hotmail como correo principal. Ese año el mundo de internet conoció el rickroll, una popular broma que se puso muy de moda por esa época, en la que el cantante Rick Astley, sin querer, era protagonista. ¿Se acuerdan?

Se trataba de una jugarreta virtual, antes de las redes sociales como las conocemos hoy, en la que personas compartían un link e invitaban a sus conocidos a hacer clic con la promesa de algo espectacular, como que habían ganado un premio, y cuando pinchaban se encontraban con…

“Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you”, dice el coro de la popular y pegajosa canción del británico de por entonces 21 años, Never Gonna Give You Up, que se convirtió en uno de los primeros grandes memes de nuestra época. Eran otros tiempos.

En ese momento, el éxito ya tenía 20 años, ya que fue lanzada en 1987 en el álbum Whenever You Need Somebody, y si bien en su momento sonó en las radios como un gran hit, alcanzó un nueva dimensión gracias al incipiente humor que comenzaba a tomar forma en internet.

Es ese icónico videoclip del sencillo el que a 35 años de su lanzamiento fue reeditado por el propio Rick Astley, siendo ampliamente viralizado en redes sociales, para una campaña publicitaria de una aseguradora.

Esta vez, el intérprete de 56 años volvió a ponerse la polera a rayas, la chaqueta negra y su pantalón beige para moverse al ritmo de su -a estas alturas- clásico del pop y volver a prometer que nunca renunciará a ti, nunca te defraudará, nunca te abandonará y nunca, pero nunca te hará llorar.

Así es Never Gonna Give You Up versión 2022… :

… y así la original: