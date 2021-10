Luego que se viralizó una entrevista de Ricky Martin junto a Enrique Iglesias, miles de fanáticos comenzaron a especular sobre una posible cirugía en el rostro del cantante puertorriqueño o algún problema de salud.

¡¿Qué le pasó en la cara a Ricky Martin?! pic.twitter.com/4gj0CD42Lo — 🍿🎥Esteban Jourdán (@Tebann) September 27, 2021

No obstante, hace algunas horas el mismo intérprete mediante historias en su cuenta oficial de Instagram explicó lo sucedido, descartando operaciones o alguna enfermedad que supuestamente lo estaría afectando.

“Hola familia ¿cómo están? Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara, te lo juro. Si me pongo bótox o filler se los hubiera dicho porque yo no tengo nada que esconder”, comenzó explicando el astro del pop latino.

No obstante, contó que el día de la entrevista lo que hizo diferente fue ponerse un suero de multivitaminas. “Yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel donde simplemente me inflamé. Fue un día normal, no quise cancelar la entrevista. Está todo bien, insisto, mi vida está normal y estoy muy saludable”, aseguró el también actor de 49 años.

Parte de la entrevista

Su periplo musical

Con respecto a su gira internacional señaló que los conciertos van de excelente manera y que seguirá trabajando fuerte. “¡Los quiero mucho, que estén bien nos vemos esta noche Chicago!”, dijo.

Con relación a su último mensaje, es relevante mencionar que este jueves 30 de septiembre, el autor de temas como “Adiós”, “Come with Me” o “Disparo al Corazón”, se presentó en Chicago, ciudad en la cual hoy repetirá su actuación. Su viaje musical se extenderá hasta el 20 de noviembre.