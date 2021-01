Rodrigo Del Real, más conocido como “Rigeo”, contó que está en contra del aborto fuera de las tres causales vigentes en Chile. “Aborto un tema a discutir, el cual apoyo, lógico que sí apoyo eso, pero con las 3 causales”, declaró.

“Y créanme que yo sé criar mucho mejor a un hijo que muchas de las que me escriben groserías por interno o públicamente. Una funa por amar la vida y hacer un llamado al sexo con responsabilidad, eso es todo. Si es así, acepto su funa”, indicó el cantante y productor nacional.

Rigeo compartió una foto en su cuenta de Instagram con su hija mientras reflexionó sobre la interrupción del embarazo. Según él, “libre aborto quieren y está bien, respeto su opinión, pero también libre opinión, pienso. Yo no soy el que firma las leyes, sólo opino, nada más”.

La hija del cantante padece el síndrome de Angelman. Ante esto, él dijo “lo más seguro que muchas si leyeran qué significa este síndrome abortarían y será su derecho, pero yo me quedé con el derecho de mudarla, de bañarla, hasta que ella o yo nos vamos con Dios. Creo en Dios igual, por si me quieren atacar”.

Tras eso, el hermano de Daniela Aránguiz manifestó que “yo vivo 15 días con mis 3 hijos y 15 días con su mamá. Siento que puedo opinar sobre lo que uno quiera, no me insulten, porque yo no insulté a nadie. Sólo di mi opinión que es válida igual que la suya”.

“Ojo, dejo abierto los comentarios, porque muchos opinan para caer bien y ser populistas, yo dejo acá libre, pueden opinar al igual que yo, sin atacar a nadie sólo pido lean bien antes de comentar”, finalizó.

